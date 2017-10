¡No se quedó callado! Carlos Baute habla sobre la dictadura en Venezuela

El cantautor, radicado en España desde hace algunos años, presentó recientemente su tema a dúo con Chyno, Vamo’ a la calle, que fue censurado por el régimen por ser una clara crítica a la crisis venezolana. También ha denunciado amenazas y ofensas incluso posibles represalias en caso de viajar a su país.

Redacción Venezuela Al Día

En medio de la promoción de su gira Ando buscando tour, el cantautor Carlos Baute se refirió una vez más al gobierno de Nicolás Maduro asegurando que en Venezuela se vive una dictadura, una afirmación evidenciada además en la censura impuesta a su más reciente tema junto a Chyno, Vamo´a la calle.

“Quise decir Vamo a la calle justo el momento en el que estaba ardiendo Venezuela. Hoy en día sigue sangrando porque está fatal, pero yo dije: Necesito hablarlo, necesito decirlo. Hubiese puesto otro título y tal vez, cuela y pasa, pero es que fui tan contundente con lo que dice que en Venezuela dijeron: ´Este tema no puede sonar´”, afirmó en una entrevista al portal Infobae.

Carlos Baute: "En Venezuela estamos en una dictadura y agradezco que publiquen lo que pasa" https://t.co/EFwH68s3yI pic.twitter.com/rhDAkdoh34 — Juan Martín Aguirre (@Maguirre140) October 28, 2017

Saquemos al Socialismo de Latinoamérica. Carlos Baute: "Venezuela está en sangre. Matan a niños con violines y letreros pidiendo libertad". pic.twitter.com/G9ni33jrvP — Tu nueva Conciencia (@sergioulloa1) October 28, 2017

El venezolano radicado en España desde hace más de diez años, aseguró que al momento de conocer la prohibición de su canción, sintió pena y rabia. “Ya lo sabemos, estamos en dictadura, ¿qué se le puede pedir al gobierno de Venezuela?, expresó al tiempo que agradeció a los medios internacionales la divulgación de la crisis venezolana.

“Es lamentable que los venezolanos necesiten una fundación para las medicinas, hay gente que se ha muerto por falta de un antialérgico, cosas así están pasando en Venezuela. A quienes dicen que me ido, no es así, sigo leyendo las noticas, tengo familia ahí, mis mejores amigos están allá luchando por Venezuela, quisiera pero no puedo ir, dicen que hay mucho riesgo, yo le he tirado muchísimo al gobierno, a la Guardia, me parece terrible que atenten contra el pueblo y repriman al ciudadano…” aseguró en otra entrevista concedida desde Chile.

Baute se ha referido en pasadas intervenciones a Maduro utilizando calificativos como un “insensato”, ” inculto”, “corrupto” y “asesino”. Desestima las amenazas e improperios que han hecho en su contra a través de los medios oficialistas no tanto como la imposibilidad de volver a su país por temor a que le tomen represalias como suele ser ya habitual en contra de quienes critiquen a la dictadura.