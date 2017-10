¿Lo sabrá la Nasa? Ovni chocó con avión de los Thunder

¡Increíble! El equipo de Billy Donovan aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad del Viento con un golpe tremendo en la parte delantera de la aeronave después de chocar en el aire con un objeto que no fue identificado por ningún miembro de la tripulación.

Redacción Venezuela al Día

Susto tremendo el que vivieron los jugadores y el cuerpo técnico de los Thunder. El equipo de Oklahoma, embarcado en plena gira por los Grandes Lagos, tomó un avión para volar desde Minnesota, donde acababa de caer ante los Wolves, hasta Chicago en un viaje más accidentado de los esperado.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.

30000 feet in the air.

Flying to chicago.

What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi

— Steven Adams (@RealStevenAdams) October 28, 2017