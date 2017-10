Invasión cubana se afianza en los cuarteles venezolanos

By

Durante su campaña electoral de 1998, Hugo Chávez negó en reiteradas ocasiones sus intenciones de implementar el sistema comunista en Venezuela, pero una vez en el poder no dejó no solo de elogiar la política que llevó a Cuba a la miseria y el hambre, sino que se dedicó a replicar una fórmula que no falló y que efectivamente llevó a Venezuela a la peor crisis humanitaria.

Redacción Venezuela Al Día

La injerencia cubana no solo se limita al asesoramiento, adoctrinamiento e incluso declaraciones tanto de los hermanos cubanos Fidel (fallecido) y Raúl Castro, sobre la situación de Venezuela y la dirigencia opositora, contra quienes también han arremetido al tiempo que piden respetar la “soberanía” de Venezuela.

Tal como reseña Diario Las Américas en un artículo del periodista Francisco Olivares, todo comenzó con la firma de un convenio entre Chávez y Fidel Castro en el año 2.000 autorizando así el ingreso a Venezuela de 7.200 cubanos. Siete años después la cifra alcanzaría los 20.000 ciudadanos de la isla alegando ser miembros de misiones de salud como el fracasado Barrio Adentro. En 2012 ya eran más de 200.000.

Lejos de los planes de salud o educacion, oficiales cubanos como el general de cuerpo de ejército y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Joaquín Quintas Solá, no solo eran recibidos en Venezuela como invitados honorables sino que participarían como supervisores de ejercicios y planes militares venezolanos como el denominado Zamora 200, en la isla de La Orchila.

La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas Nacionales, al estilo de las cubanas, dio pie a la creación de las Regiones de Defensa Integral (REDI), en el que participan agentes cubanos como asesores así como el envío de tropas venezolanas para “cursos” en Cuba. La inteligencia cubana pasa no solo asesorar al Alto Mando venezolano sino a instalar en Fuerte Tiuna una unidad militar cubana de unos 200 a 300 efectivos como parte del Grupo de Cooperación Estratégica.

Al mismo tiempo, sucede la militarización del Estado con la designación de uniformados en los cargos civiles incluso de elección popular como las gobernaciones. Se estima que ocupan 32% del gabinete ejecutivo y 30% de los cargos de estado además de tener el control de empresas del sector minero, de construcción, finanzas, alimentos y energía.