Un legislador de Florida será el nuevo representante de EEUU ante OEA

El presidente Donald Trump, nombró hoy a Carlos Trujillo, legislador de la Cámara Representantes de Florida, como nuevo representante permanente del Gobierno estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nacido el 25 de febrero de 1983 en Long Island (Nueva York), Trujillo ha sido nominado para la OEA con rango de embajador, según anunció hoy la Casa Blanca en un comunicado.

Congratulations to @RepCTrujillo on being named the U.S. ambassador to the Organization of American States. Great pick by @POTUS.

— Rick Scott (@FLGovScott) 26 de octubre de 2017