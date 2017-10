Por si te arrepientes: WhatsApp permite borrar los mensajes después de enviados

By

La función más esperada por los usuarios de WhatsApp llega por fin a nuestros smartphones: el servicio da la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados. Se trata de una característica que conocimos en diciembre del año pasado, pero que hasta hace unos minutos no estaba disponible.

¿Quién no ha deseado alguna vez eliminar un texto enviado vía WhatsApp? Ya sea por estar muy enfado, por llevar unas copas de más, por ser demasiado impulsivo o, simplemente, por error, seguro que has querido volver atrás para que el destinatario no lea tu último mensaje. Tranquilo, ahora el popular servicio te da 7 minutos para que puedas arrepentirte.

Esta ansiada característica se aplicará tanto para chats individuales como para los grupos. No obstante, el interlocutor o interlocutores podrán leer en su pantalla: “Este mensaje ha sido borrado”, lo cual puede generar alguna que otra discusión entre parejas y amigos.

¿Cómo funciona?

Los pasos para eliminar un mensaje de WhatsApp son extremadamente fáciles de seguir:

1. Pulsamos durante varios segundos el mensaje a eliminar.

2. Seleccionamos ‘Eliminar’. Aquí nos aparecerán dos opciones: ‘Eliminar para todos’ y ‘Eliminar para mi’ (esta última función ya se podía hacer antes).

3. Seleccionamos ‘Eliminar para todos’.

Aparte de disponer de un máximo de siete minutos para poder borra el mensaje, tanto el emisor como el receptor deberán usar la ultima versión de la app.

¿Qué ocurre con las notificaciones?

No todo es tan bonito como parece. Y es que el mensaje permanecerá en las notificaciones que hayan recibido nuestros contactos, por lo que el texto podrá seguir ahí incluso después de haberlo eliminado.

Lo que sucederá con WhatsApp Web es todavía un misterio.

