¿Poquito porque es bendito? Banco de Venezuela sin efectivo

Los venezolanos trabajan duro para sobrevivir en el país y sus innumerables problemas, agregando crisis humanitaria, inseguridad, escasez y pare usted de contar, y uno que se ha sumado con mucha más fuerza los últimos días es la falta de papel moneda que sufre el país desde principio de año y por ende la falta de efectivo en el día a día.

Usuarios del Banco de Venezuela reportaron que la entidad financiera no está emitiendo dinero en las taquillas y menos en los cajeros automáticos. Por ningún lado se puede obtener efectivo”, dijo Blanca Colmenares, quien se encontraba este viernes en una de las agencias ubicadas en el municipio Chacao.

“Este bendito problema ya viene desde hace días”, agregó la dama con tono de molestia.

El mismo parecer esgrimió Roberto Zambrano, trabajador de un ente público que intentó extraer fondos de su cuenta en una agencia del Banco de Venezuela situada en la avenida Urdaneta (municipio Libertador), pero no logró la misión. “Apenas entras al banco, el (agente de) seguridad dice que por taquilla no están dando plata, y cuando te vas al cajero terminas más obstinado, pues te calas tremenda cola y este no suelta ni el monto mínimo (600 bolívares)”, expresó decepcionado el joven.

A diferencia del Banco de Venezuela, primera entidad financiera del sistema de banca pública del país, en otras instituciones estadales como Banco del Tesoro sí estuvieron emitiendo efectivo. “El detalle”, como acotaron varios de los usuarios, es que fueron cantidades “bajitas”.

“¿Qué se hace actualmente con 5.000 bolívares? Por eso es que muchas personas se fueron cuando los cajeros dijeron que ese sería el monto máximo a entregar (risas)”, señaló la dama.

A pesar de contar con uno nuevo cono monetario desde el pasado 16 de enero en el país, la difícil situación que se vive crea problemas en todos los aspectos y el tema económico no escapa de ellos.

Desde hace varios meses conseguir dinero en efectivo ha sido un completo martirio, además las entidades bancarias han limitado el retiro del mismo a través de las taquillas y sacar dinero de los cajeros es una odisea para no decir imposible.

Los usuarios en la red social han manifestado un gran disgusto con respecto a este tema.

