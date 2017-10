¿Pintar tú hogar en diciembre?… Se vale soñar o llorar (Lista de Precios)

By

Bajo la gran crisis que atraviesa Venezuela y que ahoga el bolsillo de los ciudadanos, se suma otro dolor de cabeza y es el que padecen al ver los nuevos precios “patria” de las pinturas. Ciertamente la tradicional pintada para la época navideña quedó en el pasado.

Jackly Peña/ Venezuela Al Día

El sueldo pírrico de los venezolanos lamentablemente no va acorde a la inflación, por ello no rinde para suplir todas las necesidades. Un ciudadano no solo debe comprar comida, también debe pagar servicios y vivienda (de ser el caso).

“La masa no da para bollos”. Para los venezolanos “darle un cariñito” a los hogares en épocas navideñas es tan importante como tener en su mesa el plato con hallaca y pan de jamón. No obstante, la situación por la que atraviesa actualmente el país ha hecho que los ánimos decaigan y esta situación cambie por los altos precios de los materiales que se requieren para la remodelación.

En las ferreterías del país, algunos elementos puede resultar inalcanzable cuando en Venezuela el salario mínimo es de 136.543 bolívares.

Los precios de las pinturas dependen de la marca, el color y la calidad, según se constató en el establecimiento. Solamente un cuñete de cuatro galones, color blanco, de la clase más económica, tiene un precio de 415 mil 379 bolívares; otra se puede conseguir en 702 mil 885 bolívares; pero si las personas prefieren una pintura de mayor calidad, deberán pagar alrededor de 2 millones 079 mil 975 bolívares; es decir, un poco más de 15 salarios mínimos.

Un cuñete de cinco galones de pintura blanca para exterior tiene un precio de 3 millones 434 mil 625 bolívares. El galón tiene un precio de 700 mil 944 bolívares.

Los galones también alcanzan o sobrepasan el ingreso mensual de los venezolanos. Un galón doble blanco puede costar 349 mil 449 bolívares; un galón de pintura de caucho del mismo color tiene un precio de 169 mil 100 bolívares.

Las brochas para paredes lisas de 3″ tiene un costo de 62 mil 921 bolívares; de 4″, 75 mil 725 bolívares; de 5″, 123 mil 845 bolívares. Asimismo, las brochas para metales rondan los 40 y 50 mil bolívares. El galón de esmalte para rejas blancas cuesta 961 mil 087 bolívares; un galón de esmalte de color negro brillante sobrepasa los 210 mil bolívares.

Con información de: El Cooperante