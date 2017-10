La venganza contra los chavistas por no votar en la ANC

La exclusión política suele ser una práctica en todo régimen dictatorial, tal como el venezolano dirigido por Nicolás Maduro, atentando contra todo aquel que difiera, critique o simplemente no ponga “rodillas en tierra”. Las misiones, planes y beneficios financiados con el dinero de todos los venezolanos, han pasado a ser mecanismos de manipulación para obtener los votos y el respaldo ciudadano con el ya no cuenta el oficialismo.

En su repetitivo discurso los oficialistas suelen utilizar con demagogia las palabras “pueblo”, “libertad”, “igualdad”, “derechos”, cuando los hechos demuestran cuánto daño le han hecho a la democracia venezolana. No solo coartan los derechos humanos a la alimentación, a la salud y seguridad ciudadana, sino a la libertad de expresión y pensamiento atentando contra todo aquel que no cierre filas con la “revolución”.

Son lamentables los testimonios de quienes deben hacerse llamar “chavistas”, obtener una carnet o asistir a un mitin para obtener a cambio un combo de alimentos, muchas veces hasta vencidos. El diario Correo del Caroní, reseño recientemente la historia de una joven residenciada en el humilde sector Loma Colorada de San Félix, quien se le niega subsidio social de la Misión Hogares de la Patria, por la única razón de no haber asistido a las fraudulentas elecciones constituyentes del pasado 30 de julio. La exclusión política también incluye a su hermana.

“No sé cómo saben que no voté. Me imagino que estaban pendientes de quién entraba en la escuela del sector donde votamos, pero no es justo. Se supone que ese es un beneficio para todos, no para los que votan en la Constituyente”, aseguró Keyla Tamaronis, de 25 años de edad.

La joven, que actualmente se encuentra desempleada, afirmó que tampoco se le venden las llamadas cajas Clap, el sistema de racionamiento alimenticio implementado por el régimen, y cuando puede adquirirla, no se le vende a su hermana. “Nunca nos venden a las dos. Si le venden a mi hermana, no me venden a mí o al revés. Cada una tiene su familia, pero como no nos metemos en política, nos hacen eso”, agrega al diario.

