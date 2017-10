¡Imparable!: Fernando Alonso correrá las 24 Horas de Daytona

By

Fernando Alonso correrá las 24 Horas de Daytona a finales de enero de 2018. El equipo McLaren anunció este jueves por la tarde algo que era un secreto a voces. El español en el pasado GP de Estados Unidos ya se mostró favorable de correr dicha prueba, que cumple con el principal requisito de la escudería para el próximo curso: que no hará que Fernando se tenga que perder ningún Gran Premio de Fórmula 1 debido a que la mítica carrera se realizará antes del inicio de la temporada en el ‘Gran Circo.

Los test se realizarán del 5 al 7 de enero y las 24 horas se celebran dos semanas después del 26 al 27 de enero. El asturiano acompañará al joven Lando Norris y a Phil Hanson a bordo de un coche del United Autosports, estructura dirigida por el actual director ejecutivo de McLaren, Zak Brown. El asturiano correrá junto a sus dos compañeros en un Ligier JS P217 de la categoría LMP2.

Me gustan las carreras de coches. Daytona, nos vemos pronto ! _____________________________ I love racing. Daytona, here we come ! Thanks @unitedautosports #racing #racer Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 8:41 PDT

De esta manera, el español cumplirá así uno delos objetivos que se marcaba para la próxima campaña, participar en carreras prestigiosas y que me mejoren como piloto. “Mi objetivo es ser el mejor piloto del mundo y para ello tengo que ganar otras categorías”, reiteró el ovetense en Austin. Una semana después, se confirma la participación del asturiano en la histórica cita estadounidense, algo que muchos indican que servirá como preparación para que Alonso corra las 24 Horas de Le Mans en un futuro muy cercano.

Qué proyecto tan emocionante e interesante. Aprender sobre una categoría completamente nueva, adaptarme a un automóvil diferente y a otro estilo de conducción y todo lo que conlleva, es un nuevo desafío para mí y no puedo esperar para ponerme a prueba nuevamente como piloto”, expresó Alonso a través de un comunicado publicado en la web del equipo McLaren.

“Daytona es la carrera de resistencia más emblemática de los Estados Unidos y una de las grandes carreras del mundo. Todos lo saben. No forma parte de la Triple Corona, pero siempre lo he dicho, mi objetivo es ser un piloto completo y esta experiencia me ayudará en la preparación de cualquier otra carrera de resistencia en la que participe”, añadió, en clara referencia a las 24 Horas de Le Mans, a las que espera llegar mucho más preparado tras su experiencia en Daytona.

“Antes de ir a Indy, nunca había conducido un óvalo, ahora sé lo que es un óvalo y cómo enfrentarlo. Estoy deseoso por participar en otra carrera legendaria que traerá de vuelta todas esas increíbles sensaciones que los fanáticos estadounidenses me dieron. Además, esta carrera llega en un momento conveniente, en enero, cuando nuestra temporada de F1 no ha empezado y estamos trabajando en nuestra oportunidad de preparación física. Gracias a McLaren por apoyarme en esta nueva y emocionante aventura”.

“Creo que serán las 24 Horas de Daytona más duras de la historia moderna si nos fijamos en la calidad de los equipos y los pilotos participantes”, añadió el director ejecutivo de los británicos, revelando que Fernando decidió que estaría en la mítica prueba cuando renovó su contrato con McLaren. “Estábamos en Singapur, y cuando firmamos la renovación en F1, a los dos minutos me dijo: ‘Quiero hacer Daytona’. Fue decisión suya, a Fernando no le convences para que haga algo, lo decide todo por sí mismo. Cuanto más tiempo paso con él, es sorprendente ver todo lo que investiga. Piensa bien todo y quiere ganar en Daytona, igual que busca el triunfo en Le Mans”.

