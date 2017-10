Amoroso acusó a Guanipa de burlarse del Zulia al no juramentarse

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El segundo vicepresidente de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso, aseguró que el gobernador electo por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, “se burló del pueblo que lo eligió”.

Alberto Sánchez / Venezuela al Día

A pesar de que Guanipa ganó con más del 50% de los votos las elecciones regionales del pasado 15 de octubre y no ha podido asumir el cargo porque el Consejo Legislativo del estado Zulia no lo quiere juramentar hasta que se juramente ante la ANC, requisito no incluido en la Constitución nacional y estatal, Amoroso arremetió contra él.

“No entiendo por qué él no se juramentó ante la Asamblea como hicieron los demás gobernadores“, indicó Amoroso, quien insistió que si lo hubiera hecho ya estaría en ejercicio.

Por otra parte, el constituyentista acusó a Primero Justicia, en el cual milita Guanipa, de recibir instrucciones desde el exterior para que el gobernador electo no se juramentara ante la ANC.

Cuestionado sobre porque Magdely Valbuena, gobernadora encargada del Zulia, no se juramentó ante la Constituyente, Amoroso indicó que “no se ha juramentado ante la ANC porque no sido electa”.

Con información de Globovisión.