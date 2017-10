¿Cómo afecta la independencia de Cataluña al deporte?

By

El Parlament ha declarado en la tarde de este viernes la creación de una República Catalana. En una votación secreta, el sí a la independencia de Cataluña ganó con 70 votos a favor, 10 noes y 2 votos en blanco. Y ahora, en cuanto al mundo deporte, se refiere, ¿qué? ¿Cómo quedan las competiciones, los equipos, las selecciones?.

Una Cataluña proclamada independiente de forma unilateral no significa que a partir de mañana sus equipos puedan competir en dónde ellos quieran o deseen. El proceso es largo si miramos lo sucedido en otras situaciones con un reconocimiento internacional que no tiene Cataluña.

El Barcelona, a través de su presidente, ya ha manifestado que desea seguir jugando en la Liga. Y es que la posible entrada en el círculo competitivo a nivel del fútbol de una Cataluña independiente, pasaría a depender de la admisión o no de la FIFA, organismo que reconoce a las federaciones como tal en el ámbito del deporte rey. Trasladen esta misma situación al resto de deportes y al de los organismos rectores de los mismos. ¿El cambio y el reconocimiento de esas nuevas federaciones podría llegar de un día a otro? Para nada. Es un proceso que podría extenderse a los 6 años en algunos de los casos.

Enhorabona, catalans! Avui comença el ple reconeixement de la nostra identitat, també en l'esport. Benvinguts a la República Catalana! pic.twitter.com/6g6O9nIyLM — Plataf.ProSeleccions (@SeleccionsCAT) 27 de octubre de 2017

Que nadie piense que el Barcelona, Espanyol o cualquier otro equipo de LaLiga va a ser excluido de la competición de manera inmediata, ni nada parecido. Todo seguirá tal y cual está dibujado hasta el momento. No se contemplan exclusiones ni nada parecido, al menos en los próximos meses, en los que nada cambiará a nivel legal. LaLiga seguirá tal y como la conocemos hasta el momento.

El escenario podría cambiar a partir de que la Federación catalana se sumara al proceso, siempre y cuando adquiera forma y fondo legal. Si es así, todo cambiaría, pero ese momento no se espera que pueda llegar a producirse antes de los próximos seis meses. La ley del deporte no contempla que equipos de otros países puedan competir de manera oficial en las diferentes competiciones españolas, a excepción de Andorra.

El Gobierno no contempla cambiar la ley y, por tanto, si todo sigue el proceso anunciado, las federaciones que se adhieran a la independencia quedarían excluidas de la competición. No habría vuelta atrás porque sería hacer una excepción que no se contempla ni por el especial carácter del deporte y, más concretamente, de lo mucho que representa el Barcelona en el fútbol mundial.

Ese paso adelante no significaría una admisión inmediata de las federaciones a nivel internacional. Tal y como decíamos el proceso de admisión podría ir más allá de los 6 años. Mientras, los equipos y selecciones no podrían competir a nivel internacional, ya que a todas las competiciones se accede vía invitación de la Federación nodriza que en el caso del fútbol es la FIFA a nivel selecciones y la UEFA a nivel competiciones de equipo.

A la Champions acuden los equipos que cada Federación envía tras la pertinente invitación de la UEFA. Todos ellos lo hacen tras cumplir unos requisitos deportivos y económicos, pero son las federaciones nacionales reconocidas como tales las que seleccionan a los clubes por méritos deportivos.

