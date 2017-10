Maduro llegó a la nueva canción de Bad Bunny y Daddy Yankee pero de la peor manera

Bud Bunny es un intérprete puertoriqueño conocido por sus polémicas letras en trap, rap y hip hop. Esta vez presenta una canción en el que utiliza términos despectivos como “samabinche” para referirse a sus enemigos.

Redacción Venezuela Al Día

Tu no metes cabra, un tema interpretado por el rapero Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny junto con Anuel AA, Cosculluela & Daddy Yankee, hace mención a Nicolás Maduro pero no en forma de elogio, sino incluyéndolo en una lista de detestables dictadores y genocidas.

…”tengo una letra corrupta, me dio ejemplo el gobierno, at night work up, por ahí viene el invierno, dictadura lirical, de nadie dejo rastro. Soy Mussolini, Stalin, soy Fidel Castro, Maduro me lo mama, yo si soy un genocida, rapero que me tira, rapero que pierde la vida…”

Maduro es hoy en día abiertamente considerado un dictador por la comunidad internacional que se ha pronunciado en contra no solo de los más de 120 personas asesinadas por la brutal represión durante las protestas ciudadanas, sino por mantener a más de 350 personas presas por su ideología política, secuestrar a los Poderes Públicos e irrespetar la voluntad popular expresada a través del voto.

No es el primer tema dedicado al dictador de Venezuela. Los famosos humoristas Los Pichy Boys versionaron el tema Despacito de Luis Fonsi, pero esta vez expresando …”despacito, te robaste todo Maduro, tu eres un ladroncito, te lo robas todo hasta cuando chico… qué maldito ya tu pueblo no te quiere ni un poquito, tu eres un ladroncito, te lo robas todo poquito a poquito, robaste todo el petroleo que hay en Pdvsa…”

Escuche el tema aquí: