Sophia la primera robot ciudadana en el mundo

Recientemente Riad, la capital de Arabia Saudí, fue escenario de una ceremonia tan llamativa como inesperada, pues este dicho país concedió la ciudadanía no a algún extranjero notable de carne y hueso, sino a un robot de apariencia femenina llamado Sophia.

El acto se dio en el contexto de la Iniciativa de Inversión en el Futuro del gobierno saudí, cuyo evento principal tuvo lugar este miércoles.

“Me siento muy honrada y orgullosa por esta distinción única”, dijo Sophia a la audiencia que la observaba en Riad tras recibir la condecoración. Más allá de esto, la autómata no dio mayores detalles acerca de la distinción que le fue otorgada.

Durante la cita, la robot respondió a las preguntas de los visitantes e incluso se refirió de forma bastante socarrona a Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, al ser consultada sobre los peligros del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por el periodista Andrew Sorkin.

“Has estado leyendo demasiado a Elon Musk y viendo muchas películas de Hollywood. No te preocupes, si eres agradable conmigo, yo seré agradable contigo. Trátame como un sistema inteligente de entrada y salida”, dijo Sophia.

Cabe recordar que el empresario citado protagonizó hace un tiempo un cruce de declaraciones con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, sobre los peligros de la IA. Musk respondería en tono jocoso por medio de Twitter: “Solo denle (a Sophia) películas de ‘El Padrino’ como ingreso. ¿Qué es lo peor que podría suceder?”.

Just feed it The Godfather movies as input. What’s the worst that could happen? https://t.co/WX4Kx45csv

— Elon Musk (@elonmusk) 26 de octubre de 2017