PJ califica como un golpe al pueblo el llamado a elecciones en Zulia

El régimen de Nicolás Maduro vuelve a darle un golpe a la voluntad del pueblo y convoca nuevamente a elecciones en el Estado Zulia.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

El partido Primero Justicia manifestó su opinión ante este acto y lo calificó como una “falta absoluta” el nuevo llamado a elecciones ratificado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

A través de un comunicado el partido ratificó su rechazó ante un acto que atenta contra la Constitución de la República “No es Guanipa quien desobedece a la Carta Magna al luchar por la democracia”.

El texto destaca que Guanipa se mantiene apegado a la Ley Venezolana y sin los integrantes de la ANC y los diputados del Consejo Legislativo quieres están en desacato del orden constitucional, violentando el voto y siguiendo el ejemplo del Ejecutivo nacional de castigar a quienes no se subordinan a su ilegítima Constituyente.

Lea a continuación el texto integro de Primero Justicia:

Hoy, 26 de octubre, a diez días de las elecciones regionales, la dictadura instalada en Venezuela vuelve a dar un golpe a la voluntad popular de los zulianos al declarar la falta absoluta del gobernador electo, Juan Pablo Guanipa. Dicho acto también atenta contra la Constitución venezolana.

No es Juan Pablo Guanipa quien desobedece la Constitución al luchar por la democracia, apegado a la ley venezolana y decidido a que ésta última se cumpla. Son los diputados del Consejo Legislativo de la entidad quienes están en desacato del orden constitucional, violentando el voto y siguiendo el ejemplo del Ejecutivo nacional que castiga a quienes no se subordinan a su ilegítima Constituyente. El Zulia, Venezuela y el mundo solo reconocen a Juan Pablo Guanipa como gobernador.

Desde Primero Justicia rechazamos todo acto que no responda a hacer valer la voluntad de los venezolanos. El Consejo Legislativo no puede negarse a cumplir con su deber establecido en la Constitución, que claramente dicta que son los diputados de esta instancia quienes deben juramentar al gobernador electo. Juan Pablo Guanipa ganó con la gran mayoría de votos y no se juramentará jamás ante la Asamblea Nacional Constituyente por ser el fraude más grande de la historia de Venezuela y por no estar reconocida por el pueblo zuliano.

Reiteramos el compromiso de continuar la lucha de pie, con todos los venezolanos, del lado de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Como dijo nuestro gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, arrodillados solo ante Dios y el pueblo.