Intentó evitar su detención agarrando a golpes al policía ¡Preso!

Un video de un oficial atacado este miércoles por un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami, MIA, fue difundido por el reconocido presentador de radio y televisión Enrique Santos en su cuenta de Instagram.

Santos, que antes de llegar a los medios de comunicación se desempeñaba como oficial de la Policía en Miami, llamó la atención con el video sobre “los peligros que enfrentan a diario hoy en dia nuestros oficiales”.

El incidente se produjo en el área de Salidas de la terminal D del MIA, donde agentes de la Policía de Miami-Dade arrestaron al hombre que antes había insultado y amenazado a gritos a varios pasajeros y a las propias autoridades del terminal aéreo.

La Policía de Miami-Dade confirmó en Twitter que el hombre implicado en el incidente estaba bajo custodia y que la escena donde se produjo el hecho se había asegurado mientras durara la investigación.

1 subject is in custody & the scene has been secured as the investigation into the incident at @iflymia continues. Additional info to follow pic.twitter.com/pGBKmxf1NX

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 25 de octubre de 2017