El incómodo reencuentro de Ashton Kutcher y Demi Moore

La pareja fue de las más sólidas de Hollywood pese a la diferencia de 15 años de edad entre amnos. Tras seis años de relación, decidieron ponerle fin a su matrimonio en 2013, poco tiempo después el actor hizo público su romance con su compañera de That´s 70s Show, Mila Kunis con quien tiene dos hijas.

Redacción Venezuela Al Día

Cada quien por su lado. Así se comportaron los actores Demi More y Ashton Kutcher tras coincidir en plena recepción de la boda del productor Guy Osearys y Michelle Alves, en la ciudad de Río de Janerio en Brasil, donde también asistieron estrellas como Owen Wilson y Madonna.

More, de 54 años y ex pareja de 36, optaron por evitar cualquier tipo de cercanía, incluso mientras los invitados abordaban unas vans que los trasladaría desde la ceremonia hasta el lugar de la recepción. La actriz subió a bordo de una camioneta, Ashton en otra. Incluso, estando el actor al lado del novio Guy durante la boda, More se mantuvo enfocada observando a los esposos.

Una fuente citada por E Online asevera que ambos conversaron con las mismas personas por separado pero durante el evento no interactuaron. Kunis, la esposa de Kutcher desde 2015, no acompañó al actor por viajar a la ciudad de Chicago y cumplir con compromisos de promoción de su próximo film, A Bad Moms Christmas.