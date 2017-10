Constituyentista reconoce que en el país “no hay dólares oficiales”

By

“No hay peor ciego que el que no quiera ver”, y este es el caso del constituyentista, Loengri Matheus. Quien indicó este jueves , que tienen previsto presentar un decreto para erradicar las ventas de productos de primera necesidad, por parte de los llamados bachaqueros. Aunque este no dijo en absoluto la responsabilidad que tiene el mandatario venezolano sobre los problemas económicos del país.

Redacción Venezuela Al Día

A juicio de Matheus, el bachaquero es quien incrementa los precios de los alimentos, y esto “es lo que le está haciendo un gran daño al pueblo venezolano”. Pero el constituyentista “sueña” que el Gobierno se encuentra haciendo hasta lo imposible por solventar los problemas.

El funcionario chavista reconoció que en Venezuela hay crisis alimentaria y escasez de medicamentos, pero alegó que el Gobierno “está poniendo todo su esfuerzo para superar tal crisis”.

¿No hay dólares?

Por otra parte, el constituyentista enfatizó que la escasez de divisas en el país influye en la gravedad de la crisis que transita el país. Loengri por si fuese poco, expresó que esto correspondería a que “no se encuentra un dólar oficial (tasa fijada por el Gobierno)”. Esto en vista que “estamos bloqueados”.

“Venezuela está recibiendo yuanes de parte de China por la venta de petróleo (…) A través del control de cambio hemos podido evitar el desangramiento”, añadió el funcionario.

Resulta que el Gobierno, quien se ha mantenido hermético con respecto al asunto de los dólares, estaría atribuyendo a las sanciones y a la supuesta “inflación inducida” el tema de que no se consiguen dólares a la tasa oficial. En resumidas cuentas, solo se puede adquirir los dólares en el mercado negro y su cotización para este jueves sería de más de Bs. 40.000.

En días anteriores, el economista José Guerra indicó que el aumento del dólar radica en que no se han convocado a subastas por el sistema Dicom y que no se están asignando divisas por el Dipro, donde la restricción de divisas afecta especialmente a los sectores alimenticios, textil, mecánico, entre otros.

No se puede vivir con sueldo mínimo

Por último y como ultimátum, reconoció que el venezolano no puede vivir con sueldo mínimo. Pero en vez de alegar que no se puede por el amplio descontrol del Gobierno y las nefastas medidas económicas que para nada han servido, atribuyo el asunto a una supuesta inflación “inducida”. Hasta los momentos, el gabinete de Nicolás Maduro no se ha hecho responsable del déficit que presenta la economía y mucho menos ha anunciado medidas que ataquen directamente el problema de la inflación.