MCM: “La ANC no debe reconocerse ni ahora ni nunca”

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, insistió en la importancia de hacer cumplir el mandato popular de la consulta realizada el pasado 16 de julio, cuando más de 7,5 millones de ciudadanos manifestaron su rechazo a la Constituyente y solicitaron la urgente renovación de los Poderes Públicos, por éstos estar subordinados al régimen.

Redacción Venezuela Al Día

La dirigente María Corina Machado se pronunció nuevamente acerca de la juramentación de 4 de los 5 gobernadores de oposición que resultaron electos en las pasadas elecciones regionales en las que, entre denuncias de fraude, se le asignaron 18 de las 23 gobernaciones al oficialismo.

“El mandato siempre será no reconocer la ANC ni ahora ni nunca. El mandato del 16 de julio fue retar al régimen y desconocerlo y eso es lo que debe hacerse”, indicó al tiempo que expresó que la participación en las elecciones del 15O era un camino que precisamente llevaba al reconocimiento de la fraudulenta Constituyente, al desconocimiento del rechazo a ésta y al Poder Electoral y al desvío de las acciones de calle y de la necesaria transición.

Sin embargo, aseguró que los ciudadanos no deben quedarse en la indignación, y que es un ciclo que se debe superar. Respecto a la crisis entre los partidos de oposición, que incluso a llevado a varios dirigentes a separarse de la Mesa de la Unidad Democrática, tal como lo hiciera el ex gobernador de Miranda, Henrique Capriles, reconoció que hay un problema de credibilidad y que se deben asumir las consecuencias de lo ocurrido. “Hay que ser firmes con no querer repetir los errores”.

“Debemos tener un propósito claro como oposición del cual no se salga nadie, ya que nunca estuvo claro el objetivo de la MUD y varias veces lo dije. Primero lo primero: salir de Maduro y de las mafias del poder”, aseguró al tiempo que insistió en que no se debe tener confianza en entes que estén bajo la subordinación del Gobierno. “Yo creo en el voto que elige, no en una farsa”, aseveró al ser consultada por la periodista Shirley Varnagy.