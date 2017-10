La “batalla legal” entre Julián Gil y Marjorie de Sousa tiene un nuevo revés

Hoy, después de meses de defender los derechos de mi hijo, después de ser calumniado, pisoteado y señalado, le doy gracias a Dios y a la Justicia Mexicana por estar presente y hacer justicia. Podré ver a mi hijo fuera del centro de convivencia del juzgado, por 4 horas cada 15 días y sin supervisión. Como siempre he dicho, me remito a las evidencias y espero que en esta ocasión, se cumpla lo que dijo en varias ocasiones @marjodsousa, “Nunca me opondré a que mi hijo comparta con su padre”. Espero que ahora no apelen a esta decisión de poder estar junto a mi hijo.

