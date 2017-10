La arremetida de Falcón contra Capriles que pone en vilo su coherencia

Este miércoles, el ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón, criticó la postura que ha tomado el ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski. Quien se pronunció este martes, a raíz de la juramentación ante la ilegítima Constituyente que realizaron cuatro de los gobernadores electos de la coalición opositora y de la actitud que tomó el secretario del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup.

Redacción Venezuela Al Día

Capriles expresó que de no haber un cambio en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejará de ser pertenecer a la alianza opositora.“Mientras esté en la Unidad Ramos Allup, yo no voy a ser parte de la MUD. No voy a ser parte de esa oposición. Son algunos que les tiran un hueso y lo agarran. Lamento que se anteponga un cargo”, expuso este martes el dirigente.

Con respecto a esto, Falcón criticó tal actuación como una “infantilada”. Aunque el ex gobernador de Lara cuestionó la juramentación de los cuatro gobernadores de Acción Democrática, dejó en claro que las actuaciones y señalamientos de Capriles no fueron correctos.

¿Postura equivocada?

Falcón, quien fungió como jefe de campaña de Capriles en las presidenciales, aseguró que tal reacción de Capriles es “equivocada” en vista que esto es desconocer el liderazgo de otras personas”. “En la MUD no se puede decir nada que no le guste a Capriles porque sale con una niñada de las de él. Si esto ocurre allí no me quiero imaginar como sería manejando los destinos de un país”, criticó el ex gobernador.

Asimismo, aclaró que esto no puede ser así y advirtió que no se puede dejar el destino del país a una “muchachera que nos sigan llevando a errores”.

¿Quien desconoce el liderazgo de quien?

Para Falcón, las organizaciones políticas que fueron asociadas a la Unidad fueron las responsables de “la seguidilla de errores”. Por ende enfatizó que hoy día la Mesa de la unidad tiene dos extremos; “quienes apuestan más a visiones catastróficas de la política y los que creemos que el camino debe ser constitucional, electoral”.

El ex gobernador que ha sido cuestionado por su dudosa postura no ha dejado muy en claro exactamente cual es su verdadero pensar político. Pues Falcón, quien aceptó y reconoció los resultados de los comicios regionales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de que este fue señalado de incurrir en un fraude. Dijo que el objetivo es combatir siempre “al Gobierno que nos ha llevado a una situación de caos”. Pero dejó en claro que cree en el camino “constitucional y electoral” a pesar de que el Gobierno haya incurrido en fraude.