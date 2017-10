Jorge Quiroga pide congelar cuentas de chavistas en Latinoamérica

By

El ex presidente boliviano Jorge Quiroga pidió este miércoles a España y a los Estados miembros de Mercosur y Unasur que congelen las cuentas que los dirigentes de la “narcodictadura” de Venezuela tienen en estos países. EFE

En unas declaraciones a la prensa antes del inicio de una reunión de ex mandatarios iberoamericanos en Miami (EE UU), Quiroga dijo que hay que “aplicar sanciones” para que los dirigentes chavistas dejen de tener mansiones y cuentas de banco en España y América Latina.

Cuestionó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y su presidente, el mandatario argentino Mauricio Macri, los motivos por los que se sigue permitiendo que la “narcodictadura” dirigida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sea miembro de pleno derecho y sin consecuencia alguna.

“Purgar a la oposición”

“Es hora de separar (a Venezuela), no solo de Mercosur, sino también de Unasur“, aseguró el ex presidente boliviano entre 2001 y 2002. “Es hora de avanzar de operativamente en esa clase de acciones de parte de la comunidad internacional”. Quiroga pidió explicaciones también al líder del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, de por qué aceptó a la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC).

Dijo que la decisión de los cuatro gobernadores de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de presentarse ante la ANC servirá para “purgar” a personas que no eran realmente oposición. Por contra, Quiroga elogió al gobernador electo del estado Zulia, el opositor Juan Pablo Guanipa, por no haber aceptado subordinarse ante una ANC que no reconoce, pues, consideró, es mejor perderlo todo que vivir de rodillas.

El ex mandatario estimó que mientras el pueblo venezolano resista y no reconozca a la ANC hay posibilidades de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, aunque costará mucho.