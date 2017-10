Alcalde de Levine pide al Miami Seaquarium liberar a una ballena

El alcalde de Miami Beach, Philip Levine, instó al Miami Seaquarium a liberar a la orca Lolita tras impulsar una resolución simbólica de la Comisión de esa ciudad que pidió la devolución del cetáceo al mar tras 47 años de cautiverio.

“El trato correcto a los animales no es un truco político”, aseguró Levine en su cuenta de Twitter.

Kindness to animals is not a political stunt, Mr. Hertz. It’s the right thing to do. #Mayors4Lolita @orcanetwork https://t.co/AU9YiAPT4c

— Mayor Philip Levine (@MayorLevine) 24 de octubre de 2017