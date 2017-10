El Pixel 2 presenta serios problemas con su pantalla

By

Hace apenas unas pocas semanas que Google presentó sus nuevos Pixel 2, dos modelos de distinto tamaño pero con exactamente las mismas prestaciones. Y, si bien el smartphone tuvo buenas críticas, sus pantallas están dando dolores de cabeza a la empresa estadounidense.

Para los nuevos modelos, Google apostó por la tecnología P-OLED (u OLED plástico), con paneles diseñados y construidos por LG. Sin embargo, estos paneles estarían presentando algunos fallos.

El primero de los problemas

estaría en la calibración. Debido a un error en la fase de fabricación, pantallas rosadas, azules y neutras que deberían haberse calibrado una a una durante su montaje no recibieron este tratamiento.

Según informa el sitio Xataka, Google podría estar trabajando en un parche de software para corregir este error.

El segundo problema (y, sin dudas, el más complicado para la marca)

Es el de las “quemaduras” del P-OLED. Los Pixel 2 estarían sufriendo un defecto ya clásico de los paneles OLED que causa que determinadas imágenes queden impresas en la pantalla durante algún tiempo.

Pero, si bien no es novedad que estos paneles sufran esas “quemaduras”, sí es inusual que las presenten tan pronto. De todos modos, el problema se encontró en algunas unidades aisladas, por lo que no se descarta que se trate de unidades defectuosas y que no sea un fallo general.

Desde Google declararon que están investigando activamente el problema. Sin embargo, lo cierto es que el fallo no tiene una solución que no sea la sustitución del panel.

Vía América Economía