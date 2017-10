Linkin Park transmitirá en Youtube su homenaje a Chester Bennington

El solista de la agrupación Linkin Park murió el pasado mes de julio tras suicidarse, un hecho que sorprendió incluso a sus familiares y allegados debido a que el artista no solía dar señales de padecer problemas o depresión que lo llevaran a tomar la lamentable determinación.

Redacción Venezuela Al Día

Con las entradas totalmente agotadas para su concierto homenaje a Chester Bennington del próximo viernes, la banda Linkin Park decidió transmitir la presentación en directo y de forma gratuita a través de su canal en Youtube.

Tune in next Friday, October 27th at 7:45pm PST to watch our show in honor of @ChesterBe LIVE on @YouTube: https://t.co/nlW3hvjihq pic.twitter.com/9glBQ4g9VL — LINKIN PARK (@linkinpark) October 20, 2017

Sus integrantes confirmaron la transmisión donde además estarán presentes System of a Down, Blink 182, Bring Me The Horizon, el vocalista de Korn Jonathan Davis y No Doubt, entre otros que recordarán al solista de la agrupación que murió el pasado mes de julio.

Cherishing all the times Chester made us laugh. Taking a look back at some of our favorite LPTV moments. pic.twitter.com/tN95gnu7Q3 — LINKIN PARK (@linkinpark) September 25, 2017

“Atesorando todos los momentos en los que Chester nos hizo reír” escribieron sus ex compañeros al compartir en Twitter un emotivo video en el que el ex solista de la agrupación canta, sonríe y bromea, como siempre solía hacer.

Bennington fu encontrado en su residencia por la empleada doméstica, poco antes de ser buscado por uno de sus compañeros de la banda para una sesión de fotos. En la sentida carta escrita por los miembros de Linkin Park, Rob Bourdon, Brad Delson, Dave Farrell, Joe Hahn y Mike Shinoda, expresaron que el músico “tocó muchas vidas, muchas más de la que pensaba”.

Con información de El Día