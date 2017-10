Su hija no le hizo caso y grabó su suicidio en Facebook

By

Un terrible hecho desató la polémica en Facebook cuando un hombre de Kayseri, en la ciudad de Turquía, de nombre Ayhan Uzun tomó una pistola, abrió una sesión en vivo y se mato.

Elvis Morales / Venezuela Al Día

Antes de apretar el gatillo le reclamó a su hija, que decidió casarse sin su consentimiento: “Estoy transmitiendo en vivo esta noche, y mi último deseo es que quienes me pusieron en esta situación no asistan a mi funeral”, expresó.

El hombre que estaba solo en su casa, reveló que se enteró del compromiso de su hija a través de una llamada telefónica.

Durante su relato, miró a la cámara angustiado y arremetió contra toda su familia. “En el día más feliz de mi hija nadie me invitó. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi consuegro tomó mi lugar sin tener ningún derecho. Nadie dijo que el padre de la chica estaba vivo. Esperé y esperé, pero nadie me llamó”, señaló muy enojado.

Durante su transmisión en vivo, amigos y familiares enviaron comentarios, mensajes, emojis… pero Uzun nunca reparó en ellos. La frase final del hombre de 54 años fue: “Adiós, me voy, cuídense”. Apretó el gatillo y su cuerpo se derrumbó sobre el suelo.