Henrique Capriles anuncia su retiro de la MUD (Video)

El ex gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, expresó este martes que de no haber un cambio en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dejará de ser pertenecer a la alianza opositora.“Mientras esté en la Unidad Ramos Allup, yo no voy a ser parte de la MUD. No voy a ser parte de esa oposición. Son algunos que les tiran un hueso y lo agarran. Lamento que se anteponga un cargo”, aseveró Capriles en una transmisión por Periscope.

Valentina Ájar / Venezuela al Día

Capriles sostuvo que es necesario reestructurar la coalición opositora y que se debe buscar la construcción de una nueva organización. “En Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que Ramos Allup autorice que se mueva, ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente”, dijo.

El líder de Primero Justicia criticó que los gobernadores de Acción Democrática hubieran decidido subordinarse ante la Constituyente chavista, a pesar de que en la consulta popular del 16 de julio los opositores hubieran decidido desconocerla y en declaraciones posteriores a los resultados de las elecciones regionales hubieran asegurado que no se “arrodillarían”.

Aunque no lo nombró directamente, Capriles insinuó que Ramos Allup fue el principal “saboteador” del referéndum revocatorio que la oposición intentó en 2016 para terminar antes de tiempo el mandato de Maduro. “Es mentira que en política no se puede tener honorabilidad. En los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, sale una solución y una oportunidad”, afirmó Henrique Capriles.