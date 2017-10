El dardo de Guanipa a Laidy Gómez: “Cada quien a lo suyo, Zulia no se prostituye”

Una nueva realidad se sierne sobre la crisis política venezolana, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) parece estar en un período de crisis luego de que cuatro de los cinco gobernadores opositores electos en las elecciones regionales, pertenecientes a Acción Democrática, decidieran juramentarse ante la asamblea nacional constituyente (ANC).

Redacción Venezuela al Día

Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el estado Zulia, se dirigió pueblo zuliano y al resto del país para anunciar su decisión oficial de no presentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para su juramentación este lunes 24 de octubre. “Sólo nos arrodillamos ante Dios, el pueblo y la Constitución“, aseguró.

En este sentido, el gobernador de la tolda amarilla, aseguró este martes a través de una rueda de prensa que “la gente sabe que estamos actuando porque somos coherentes y estamos en una dictadura“, al mismo tiempo que sabe “cuáles son las consecuencias de nuestros actos, pero me siento contento de haber hecho lo correcto”.

Entre sus declaraciones, se dirigió a Arias Cárdenas exhortándolo a asumir su derrota. “Indigno Arias Cárdenas, eres un indigno, perdiste las elecciones”, dijo al mismo tiempo que expresó “no me arrodillo ante una asamblea nacional constituyente indigna (…) Yo no me prostituyo. Todo el cariño para esos gobernadores, pero no la comparto“, como una respuesta a la gobernadora de Acción Democrática, Laidy Gómez, quien al mismo tiempo se encontraba en una rueda de prensa en Caracas, “defendiendo sus motivos” para juramentarse ante la farsa de Maduro.

Finalemente, Guanipa dijo que la gente votó por un cambio “y lo menos que puedo exgir es que ese voto sea respetado”.