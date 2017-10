Gobernadores de AD se juramentaron pese a negativa de Ramos Allup

By

La cuestionada gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, se pronunció este martes a través de una rueda de prensa, para aclarar el hecho de la juramentación ante la ilegítima Asamblea Constituyente. La cual había sido rechazada por toda la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), incluso por el partido al cual pertenece.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Gómez, indicó que sobrepasaron las ordenes que se les había dado desde Acción Democrática. Pues el secretario del partido, Henry Ramos Allup, les habría advertido a los cuatro gobernadores, que si procedían a juramentarse ante la Constituyente “igual no se les respetaría garantías”.

En este sentido, la gobernadora aclaró que ante la advertencia de Ramos Allup, los gobernadores decidieron ir a cada estado para consultar con el pueblo la decisión de juramentarse o no. “Yo me reuní con todos los colegios profesionales, dirigentes vecinales, incluso de barrios, y decidí que el pueblo del Táchira me necesitaba”, señaló.

Gómez indicó que con un 75% de asistentes de las asambleas, se determinaron que había que ir a la Constituyente. Al tiempo que aseveró que está convencida de que Ramos Allup, será firme con los cuatro gobernadores que decidieron juramentarse.

“Expulsión de AD”

Asimismo, la gobernadora perteneciente a Acción Democrática, indicó que no hay problema que tanto ella como el resto de los gobernadores que optaron por la juramentación, sean expulsados. Pues a su juicio, “el partido no se va acabar por eso”. “Que nuestro partido tome las acciones que tomen, nosotros vamos a seguir siendo militantes de Acción Dmocrática”, aseveró la dirigente.

Por otra parte, con respecto a la postura que tomó Juan Pablo Guanipa, gobernador del estado Zulia, dijo que este decidió acatar una línea partidista ( no juramentarse ante la Constituyente), en vez de acatar lo que decía el pueblo zuliano “que lo quiere gobernando”. En este sentido, catalogó de irresponsable las declaraciones de Guanipa, quien alegó ser persuadido por Ramos Allup, a sabiendas de que este había advertido consecuencias.

Por último, reiteró que se el partido procede a quitarle cargos políticos, tanto ella como el resto de los gobernadores que se juramentaron, continuarán con militancia, pues el pueblo les otorgó la confianza.