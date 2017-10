Diosdado asegura que la oposición se la dejó “con tres en base”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, continúa disfrutando de los problemas internos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y este martes aseguró que se la dejaron “bombita y con tres en base”.

Alberto Sánchez / Venezuela al Día

A través de su cuenta en la red social Twitter, Cabello firmó que tiene “mucho material” para su programa “Con el Mazo Dando” de este miércoles gracias a la oposición.

Tenemos tiempo diciéndolo, las peleas internas en la oposición reflejan el país que ellos quieren, no respetan ni a su propia gente, q pena!

“No respetan ni a su propia gente, que pena”, escribió el segundo al mando del partido de gobierno, en alusión a los cuatro gobernadores electos por la oposición que se juramentaron.

Los dirigentes de la oposición no respetan ni el horario infantil: insultos, groserías, lo triste es q lo q se dicen entre ellos es cierto!!

Además de parecer disfrutar de los problemas internos de la oposición venezolana, Cabello no pierde tiempo hacer afirmaciones como “las peleas internas en la oposición reflejan el país que ellos quieren”, en alusión a la discusión entre Acción Democrática y Primero Justicia por la juramentación de cuatro gobernadores de oposición ante la Constituyente.

Asimismo, anunció que por todo el material que le “dio” la oposición, hará un programa especial desde las 7:00 pm, debido a que “me la ponen bombita y con tres en bases, no vale quejarse”.

Esta oposición me obliga a hacer su programa @ConElMazoDando, mucho material, me la ponen bombita y con tres en bases, no vale quejarse!!

— Diosdado Cabello R (@dcabellor) October 24, 2017