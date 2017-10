Consecomercio advierte cierre de negocios a fin de año

El segundo vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, aseguró que el sector calzado no cuenta con materia prima para cubrir la demanda nacional por lo que advierte que para finales de años algunos comercios de la rama cerrarán sus santamarías.

Jackly Peña / Venezuela Al Día

Durante una entrevista para Unión Radio manifestó que “El sector de calzado ya está adelantando las vacaciones porque no tiene materia prima y si no se tiene materia prima no se puede producir, entonces no se sacarán los productos para ponerlos en el mercado”.

Vinceslao reiteró que existe una política que no se ajusta a la situación del país, que no hay incentivos que generen empleos aunado a la falta de producción nacional que permita surtir los anaqueles.

Asimismo, manifestó que apoya los incrementos salariales, “si consideramos que haya un aumento justo para los empleados, pero resulta que hoy en día cuesta pagar esos ajustes”.

Con el cierre de alrededor de 400 comercios diarios, los anaqueles vacíos porque no hay producción nacional, tampoco importaciones porque tampoco hay divisas, el panorama con el que terminara este 2017, no es precisamente muy alentador.

La economía sigue en decadencia, debido a la disminución de las importaciones y de la producción nacional, sin importaciones y sin producción interna, los comercios no tienen nada que vender, por lo que los comercios se observan productos importados con precios que no están al alcance de la mayoría de los venezolanos.