Shannon de Lima canta junto a Carlos Vives y le llueven las críticas (Video)

Que divertido!!!! Omg me disculpo con mis seguidores por lo que van a escuchar (mi parte obviamente) 🙉😂 Jajajaja los adoro a los dos @claudiaelenaoficial @carlosvives y @sebastianyatra arruine tu parte 😂 PD: fue culpa de ellos 😂 #Repost @carlosvives ・・・ Jajajajaja @shadelima hacemos buen equipo 🤣 vamos a hacer el próximo featuring jajajaja divina. Un abrazo muy grande. #robarteunbeso @sebastianyatra

A post shared by Shannon De Lima (@shadelima) on Oct 21, 2017 at 10:29am PDT