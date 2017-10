Saime anuncia “tiempo récord” para entregar pasaportes renovados (Sí, claro)

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime), ha sido la calamidad de todo venezolano. Lentitud, falta de material, en fin, el Saime siempre ha tenido “mil peros” para poder otorgar o renovar el preciado pasaporte de los venezolanos.

Redacción Venezuela Al Día

Sin embargo, esta vez el Saime quien implementó un nuevo mecanismo como lo es la prórroga del pasaporte que se encuentre vencido, promete hacer la gestión ” mas rápida que inmediatamente”. La solicitud de extensión iniciará a partir del 1 de noviembre.

Según ha dicho el propio director del Saime, Carlos Dugarte, este proceso podrá ser solicitado a través de la página web del Saime a partir del 1 de noviembre y será “más rápido”. Pues según Dugarte se evitara la corrupción con la inmediatez del documento que será entregado en “máximo 48 horas”.

Mismo desastre con diferente nombre

“Es mucho más expedito y más rápido hacer una prórroga que imprimir un pasaporte, no se tiene que pedir cita previa, solo entrar a la página con el usuario, dar click a la opción de prórroga y se solicita una orden para dirigirse a las oficinas”, dijo de manera eficiente Dugarte. Lo que significa que no será necesario cancelar a un “gestor” para la entrega. Pero como lo mas probable es que el sistema sea igual de pésimo, los venezolanos no deberán asombrarse si presenta una falla o tarda más de lo acordado.

Aunque el tema de los pasaportes con prorroga es otro resuelve ante las propias ineficiencias del Gobierno. Todavía Maduro se niega aceptar que Venezuela se desmorona, con tal de seguir pegando cuatro gritos, exclamando que la revoluciona es lo mejor del mundo.