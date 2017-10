Maluma desconcierta tras su extraña reacción con una fan

Ver este video me dieron ganas de todo (no acostumbro hablar de otros Artistas cada quien en su peo) pero un Artista se debe a sus fans. Se debe a su público. A veces ni sabemos lo que hace un seguidor para Obtener una entrada para vernos. Se nos olvida que a ellos nos debemos se nos olvida que la Ola de éxito y presentaciones también baja .hoy estamos arriba y mañana no sabemos a dónde iremos a parar." Pana No hay nada más sabroso que mientras estés cantando se suba un [email protected] abrazarte o besarte esos es satisfacción papa. Hay maneras de maneras .los fans nos suben y los fans nos bajan.. este video también se lo dedico a esos nuevos "Artistas" que por qué pegan un tema o sus videos en YouTube tienen miles de visitas ya se creen los súper famosos.. la humildad hace al ser humano más humano de lo Normal..aprendan mis hijos que ser figura pública es un Arte no es un juego..

A post shared by B.U.D.U. (@budumondongo) on Oct 23, 2017 at 5:04am PDT