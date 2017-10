Las palabras de los adecos subordinados en la ANC (Video)

Las elecciones de gobernadores arrojaron unos resultados que se consumieron la chispa de ganas que más de uno tenía por que se estableciera un cambio en el país, al observarse la victoria de los rojos en 18 estados y solo 5 en manos de la oposición.

Dayana Gangoo / Venezuela Al Día

Fueron varios los comentarios que se generaron al respecto, como las declaraciones del coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza, quien fue el encargado de leer el acuerdo al que llegaron los distintos partidos políticos que conforman la coalición opositora y que calificaron las elecciones de “fraudulentas”.

Sin embargo, ante los acontecimientos los 5 gobernadores electos están en la obligación de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para poder tomar su cargo, según lo establecido por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Ante esto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), manifestó su descontento con esa acción y destacarón que los electos por la oposición no se subordinarían ante el ente, por ser considerado como una constituyente ilegal.

Pero 4 de los gobernadores dejaron atrás ls palabras anteriormente mencionadas y acudieron al recinto: Laidy Gómez, de Táchira; Ramón Guevara, de Mérida; Alfredo Díaz, de Nueva Esparta; Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui. A excepción de Juan Pablo Guanipa, de Zulia, quién comunicó que por coherencia y dignidad no se subordinará a la ANC.

Esto fue lo que dijeron durante su juramentación:

Alfredo Díaz cuando se juramentaron, video transmitido comenzando el noticiero de VTV: Juro ante Dios que es el momento del entendimiento nacional, de respeto a las autoridades y al pueblo, el pueblo de Ne me entrego la atribución de estar en cualquier parte para defenderlo y las atribuciones que me otorga la constitución del año 99.

Laydi Gómez: Soy la gobernadora de todos los tachirenses, no solo de quienes me eligieron sino de todos la población que mostraron en su rostro , juro por mi Tachira que no voy a abandonar la lucha y que voy a juramentarme como gobernadora en este hecho político al que he sido invitada.

Ramon Guevara: …como un hecho político entendiéndolo en la constitución actual, que fue producto legítimamente de un proceso real constituyentista, y por Mérida y por nuestro país , entiendo que esto que el pase para ejercer realmente la gobernación de Mérida , mantendremos nuestro principios, la lucha , bajo los principios e ilegales que hemos comunicado, respetando realmente a quienes discrepan de nosotros , pero nuestra lucha es democrática y seguirá siendo así, independientemente de la postura por la cual democráticamente estamos acá.

Barreto Sira: Lo juro. (chao)