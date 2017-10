La conmovedora dedicatoria de Zidane al recibir el premio al mejor entrenador

Zinedine Zidane recibió en Londres el premio ‘The Best’ de la FIFA a mejor entrenador de la temporada y lo hizo emocionado como nunca, feliz, quizá porque en esta fiesta encontró viejos amigos a los que hacía tiempo no veía, quizá también porque encontró en ese entorno tanto cariño que no podía más que emocionarse. No se atrevió el técnico francés a dirigirse al público en inglés -“hablo muy mal”- así que primero utilizó el francés para dedicarle el título a todos los grandes jugadores a los que entrena y a los que estaban en la sala “Es un honor estar aquí , es algo muy particular. Nunca habría pensado que tendría algo tan bonito. Gracias a todos, a los entrenadores, pero en especial a los jugadores, todo esto es vuestro, he ganado yo, pero vosotros sois los responsables”.

Después habló en italiano para decirles a Allegri y Conte “sois muy grandes” y después se acordó de su club: “Gracias al Real Madrid por darme la oportunidad de entrenar a estos grandes jugadores. Cristiano, Sergio, Modric, Kroos, Marcelo… Gracias a vosotros, de verdad. Y bueno, veo ahí otros dos cracks…”.

Pero donde realmente fue más aclamado ZZ es cuando le dedicó el título “a mi mujer Verónica, ¡te quiero!, siempre estás ahí”, provocando el aplauso de toda la sala.

El preparador francés, segundo el año pasado, se impuso a los italianos Massimiliano Allegri (Juventus de Turín) y Antonio Conte (Chelsea). El premio a Zidane no fue ninguna sorpresa ya que era el gran favorito tras ganar la Liga española, la Champions League y las Supercopas de España y de Europa. Zidane sucede en la lista de ganadores a Claudio Ranieri, ahora en las filas del Nantes, quien hace dos años conquistó la Premier con el Leicester City y que presentó el premio.

Vía Mundo Deportivo