Gobernadores de AD “serán expulsados ficticiamente” por juramentación ante ANC

Los cuatro gobernadores electos en los comicios regionales por Acción Democrática, tomaron por sorpresa a más de uno, debido a que una de las de las declaraciones expuestas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue que los opositores no se presentarían ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). VAD

Sin embergo, cuatro dirigentes de la tolda blanca estuvieron presentes y se subordinaron, sin tomar en cuenta lo que anteriormente se había manifestado. Por tal motivo serían expulsados de forma ficticia de Acción Democrática.

Para el día martes se realizará una rueda de prensa a las 10:00 am, en la que los gobernadores declararán. Henry Ramos Allup, secretario general de Acción Democrática, se pronunciará y anunciará las acciones que se llevarán a cabo por tal acontecimiento, según la información ofrecida por una fuente opositora a El Nacional Web.

Henry Ramos Allup consideró que los gobernadores electos no debían juramentarse ante la ANC días antes. No obstante, el ex presidente del Parlamento conocía de la comparecencia prevista de los gobernadores.

Laidy Gómez (Táchira), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Ramón Guevara (Mérida) y Antonio Barreto Sira (Anzoátegui) ofrecieron juramento ante la directiva del órgano ilegal. El único que no se presentó fue Juan Pablo Guanipa, candidato electo por el estado Zulia y militante de Primero Justicia.