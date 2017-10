Gerardo Blyde tilda de vergüenza histórica la juramentación de adecos

En momentos como estos es cuando más admiro a quienes jamás se arrodillan ni traicionan a sus principios como @juanpguanipa y es cuando por contraste más destesto a los traidores a sus electores… para los segundos solo la vergüenza histórica de verlos someterse voluntariamente a la barbarie en el poder

