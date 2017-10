Ex cantante de One Direction fue “manoseado” por fans en pleno concierto

El joven, quien promociona con éxito su carrera como solista, participaba en el concierto benéfico de Los Ángeles We Can Survive cuando se acercó a las fans y fue sorprendido por una admiradora, a lo que rápidamente se debió alejar del público.

Redacción Venezuela Al Día

Las decenas de denuncias contra el productor Harvey Weinteins no solo ha dejado al descubierto el lado oscuro de Hollywood sino que ha abierto el debate acerca de los abusos de poder contra las mujeres. Sin embargo, la situación únicamente afecta a las féminas, pues los hombres también suelen ser víctimas tanto del acoso como del abuso de este tipo.

Así además lo demostró el reciente incidente sufrido por el joven Harry Styles, ex integrante del famoso grupo One Direction, a quien le fueron tocados sus genitales al acercarse a un grupo de fans en plena presentación.

Lejos de apoyar esta conducta inapropiada, rápidamente en las redes se posicionó la etiqueta #RespectHarry con duras críticas de admiradores que rechazaban el irrespeto. “Estoy llorando. Harry ha creado un espacio tan seguro para todos, ¿y así le pagan?, ¿con abuso sexual? Yo simplemente… #RespectHarry”, escribió @Happily_Larry, tal como reseña el portal E Online.

Styles promociona Sign Of The Times y Sweet Creature, entre otros temas de su primera producción como solista al tiempo que prepara una gira mundial que incluso lo llevará por varios ciudades de Suramérica entre ellas Buenos Aires, en Argentina.

Bravo to him for going on. I don't think I could have acted cool/kept going if that had happened to me. @Harry_Styles you deserve so much better and I'm sorry people are assholes who think they have any right to touch you. https://t.co/37ipH2tzYQ

— taylor (@taylorthetiny) October 23, 2017