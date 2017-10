CR7 sigue siendo The Best

Rey Cristiano. No hay duda. Al menos para la FIFA, que en la segunda edición del premio The Best volvió a ser proclamado como el mejor del mundo, por delante de Leo Messi y del resto de jugadores. El London Paladium se iluminó de blanco madridista y lo hizo con The Best en las manos del delantero del Real Madrid.

El portugués ha sido coronado como el jugador más valioso del mundo, tal y como demostró la exhibición hecha por el madridista en los cinco últimos partidos de la pasada Champions League, logrando 10 goles y llevando a su equipo a repetir título, en una gesta que ningún otro equipo ha conseguido desde que la competición cambió de formato hace 26 años ya.

La competencia con Messi sigue adelante y con este The Best, el portugués toma delantera. Dos para CR7, ninguno para el argentino, por los 5 Balones de Oro del argentino y los 4 del portugués hasta lo que suceda en el próximo mes de diciembre con el premio que entrega France Football. Además, uno y otro suman once presencias en el mejor once.

Uno y otro siguen con esa frenética carrera que no parece tener fin y que les ha llevado a crecer como jugadores y a dominar el horizonte futbolístico en la última década. Nadie se atreve a poner en duda lo hecho por dos jugadores, que en la noche del lunes volvieron a dar normalidad al deporte, al fútbol y a la convivencia. Se necesitan y lo saben.

El mundo del fútbol reconoce ese dominio en cuanto tiene la mínima ocasión. En los dos últimos años el turno ha sido para el portugués. Su fútbol y ambición han llevado al Real Madrid a lograr tres Champions de las ultimas cuatro ediciones.

