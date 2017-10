Asamblea Nacional se desliga del pronunciamiento que harán gobernadores de AD

Luego de la “puñalada trapera” que le diera cuatro de los cinco gobernadores electos de oposición, a su dirigencia al juramentarse ante la fraudulenta asamblea nacional constituyente, las reacciones no se han hecho esperar ante un acto que deteriora la figura de la resistencia contra el régimen.

Ciertamente la frase de “ojo por ojo” cobra vida, ya que luego de la traición y subordinación de los gobernadores ante el régimen, la legitima Asamblea Nacional, les suspendió la rueda de prensa que tenían previstas desde el Palacio Legislativo.

La Asamblea Nacional señaló que la rueda de prensa convocada por el partido Acción Democrática, pautada para mañana en el Palacio Federal Legislativo, no está convocada ni autorizada por su Junta Directiva.

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, la directiva informó, “Informamos a medios de comunicación que RDP de Gobernadores de AD no se dará en la sede del Parlamento, no esta aprobada ni autorizada”, señaló el mensaje.

