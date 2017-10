William Rodríguez acusa a Netflix de manchar su reputación por “Narcos”

By

William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, ex capo del reconocido cartel de Cali, mostró su rechazo ante la popular serie de Netflix, “Narcos”, por haberlo presentado como un presunto sicario y asesino de su padre y no el abogado que se dedicó a librar una guerra jurídica contra los Estados Unidos.

“Yo era el abogado de mi papá. En esa época Estados Unidos quería implantar una cantidad de proyectos en contra del narcotráfico, como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de terceros, la extinción de dominio y la extradición. Al final lo lograron todo”, dice.

Durante una entrevista al portal web El Nuevo Herald, el narcotraficante reapareció públicamente con el único objetivo de rechazar esta serie televisiva que narra la vida de Pablo Escobar, ex capo del cartel de Medellín, donde presentan a Rodríguez Abadía como un sicario y asesino.

“Yo no era el sicario de mi padre. No puedo aceptar que me pongan como un criminal, asesino despiadado y psicópata”, recalcó.

El colombiano, quien estuvo cinco años en una prisión federal en Carolina del Sur y vive desde hace siete en Miami bajo libertad condicional, manifestó que su abogado emitió un comunicado a Netflix, sin embargo, la empresa respondió que él es una figura pública y que habían recogido la información de los documentos judiciales y que no violaron nada en su contra.

Para concluir, el Rodríguez Abadía expresó la opción de aplicar una demanda contra Netflix, pero aclaró que no posee el dinero para enfrentarse a un “monstruo de la industria como Netflix”, y que para él lo más importante es aclarar los malos entendidos y especialmente las más de 10 mentiras que se pueden ver en la serie.