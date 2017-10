Marketing comunista de Nicolás Maduro… el retroceso del país

By

Todo lo que concierne a la revolución ha fracasado. Y por ello, es el mismo socialismo que ha tenido que reinventarse una y otra vez para tratar de tapar sus ineficiencias. Que evidentemente ante el ojo del venezolano, ya es imposible tratar de ocultar.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Además de la escasez e inflación, la gran mayoría de los productos de consumo general han perdido la calidad, desde el sabor hasta el color. Las empresas han tenido que recortar gastos incluso hasta en el empacado de los productos. Pues la inflación no permite que “haya color” ni en los anaqueles.

Marketing en comunismo

Productos “light” porque no hay azúcar.

Cajas “ecológicas” porque no hay tinta.

“Ahorra megas” porque no hay dólares. — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) 22 de octubre de 2017

En vez de ir hacia adelante, Venezuela retrocede como el cangrejo. Los productos de marcas reconocidas y que eran adquiridas a cómodos precios “anteriormente”, hoy día son historias. Y fueron reemplazados por otros productos de “baja calidad” (cuando se consiguen).

Resurgieron los productos “sin azúcar” porque no hay azúcar para endulzar. Le quitaron los colores a las cajas de cereales, lápices y otros productos “porque no hay tinta”. las empresas han tenido que sacar sus productos en cajas con el predominante color marrón del cartón, y etiquetas en blanco y negro.

El tamaño en los envases se redujo. Y todo esto para “ahorrar” con el cuento de ser ecológicos y preservar el planeta. Aunque cuidar el planeta no es malo, Nicolás Maduro no ha hecho todo esto precisamente por cuidar el medio ambiente.

“Hay que ser ecológicos”

Los venezolanos saben que este es otro resuelve para ocultar el ahorro en materiales. Que obligatoriamente se ha tenido que hacer para disminuir los costos de producción, y así sacar al mercado productos “no tan costosos”.

Por lo que el asunto de “ahorrar, cuidar y preservar” es otro mecanismo de la Revolución para medianamente tapar la crisis en la que se encuentra Venezuela. El propio Maduro se ha hecho la vista gorda y asegura que Venezuela “está brillante y radiante”. Pero cuando todo venezolano sale a la calle y el sueldo no le alcanza, no hay comida o se topa con cajas “blanco y negro”, desde luego sabe que Venezuela no está nada bien.