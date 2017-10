La emotiva carta de Lorent Saleh para Venezuela tras las rejas

Los casos de agresión a los presos políticos llegan a ser usados con el intento de doblegar la ideologia que los mantiene firme y los llevo a estar tras las rejas de forma arbitraria y ante los dos años de detención del Lorent Saleh, escribió una carta de que a pesar de su cansancio no se rendirá por Venezuela. VAD

El preso político, acudió a sus redes sociales para hacer publica una carta en la que aseguró que no se rendirá y que seguirá luchando. La misiva la compartió a pesar de continuar tras las rejas.

“Aunque estoy cansado no me bajaré de este ring, no. Aunque estoy agotado pelearé, porque esto apenas comienza. Venezuela será un país decente y nosotros una sociedad próspera consciente de su destino y su rumbo”, escribió Saleh.

Además, notificó que en su celda no cuenta con una ventana, aunque la imagina. Expresó además que es difícil cerrar los ojos y descansar en una jaula vigilada “por ellos”.

“Leo y releo al maestro Uslar Pietri y confirmo: esto no es nuevo, es la continuación evolucionada de nuestro desdén y egoísmo ciudadano”, opinó Saleh.

Lea la carta completa:

Esa noche era inevitable escapar de la angustia y, sobre todo, de la desesperanza. Esa noche tomé dos pastillas para dormir. Con suerte me quedaría dormido por un buen rato. Deseaba en mi corazón no despertar pronto, quedarme en un sueño distinto a la realidad.

Difícil es cerrar los ojos y descansar en una jaula vigilada por ellos. Mi yo interno atenta contra el descanso, conspira contra la tranquilidad, tiene miedo y no lo puede controlar. Está presente, latente y permanente la amenaza de que entren a la celda, nuevamente, vengan por mí, me cubran los ojos y me lleven sin saber a dónde. Entonces, las noches sólo son intervalos bruscos que se repiten una docena de veces. En la cárcel, en esta y en cualquiera del país, no se puede dormir en paz, jamás, nunca. Eso es un error que sale caro, muy caro.

No tengo ventana, pero la imagino. En ella veo una Venezuela que se va quedando sin su capital, sin su gente. Ya, hace rato, que Venezuela dejó de de ser país para convertirse en algo que aún no tiene forma, ni rumbo, ni destino cierto. Como diría nuestro profesor Agustín Blanco, “un ex-país”.

No puedo esconderme de la realidad, la que me rodea, ella me hostiga, me encierra y me arroja con furia a la depresión. No puedo engañarme, no existe “un día a la vez”, todo es parte de un todo superior y continuo: la cronología de la autodestrucción de una sociedad. Somos el mañana de un país con un ayer irresponsable. Somos quienes pagamos las deudas ajenas de quienes no quisieron pensar en el futuro.

Voy, cansado, rumbo al 4to diciembre en una caja de concreto y de metal, sin libertad, sin poder ver el cielo, lejos de mi familia. En un ambiente cargado de más de 300 desgracias individuales, que hacen un colectivo sentimiento de tristeza y dolor. Preso, uno se va haciendo cada vez más parte de este lugar, de esta estructura, de esta dinámica, de este espacio. Todo lo voy viendo cada vez más lejos de mí: mis amigos, mi familia, mi libertad, mi futuro, mi país.

Leo y releo al maestro Uslar Pietri y confirmo: esto no es nuevo, es la continuación evolucionada de nuestro desdén y egoísmo ciudadano. No les voy a pedir que se queden o se vayan, o que luchen si ya están cansados. Lo que sí les diré, es que aunque estoy cansado no me bajaré de este ring, no. Aunque estoy agotado pelearé, porque esto apenas comienza. Venezuela será un país decente y nosotros una sociedad próspera consciente de su destino y su rumbo.