El Halloween de Maduro: El régimen chavista, al borde del default

En los días anteriores y posteriores a la celebración de la Noche de Brujas, el gobierno venezolano deberá afrontar los peores vencimientos de deuda del año y no se sabe si podrá cubrirlos. La amenaza de una cesación de pagos, cada vez más latente.

Darío Mizrahi /Infobae

La tranquilidad por el triunfo en las escandalosas elecciones regionales de la semana pasada no está destinada a durar. El régimen de Nicolás Maduro logró recuperar el control de la dinámica política, algo impensable meses atrás, pero a partir de la semana que viene tendrá que enfrentarse con la realidad más cruda: el colapso económico se profundiza y no hay fraude que lo pueda evitar.

Maduro se prepara para vivir su propio Halloween por la acumulación de vencimientos de deuda que ya no se pueden aplazar y que no sabe cómo pagar. Hasta ahora, el gobierno socialista optó siempre por restringir las importaciones de alimentos y medicamentos con tal de no quedarse sin dólares para afrontar sus compromisos internacionales. Frente a los acreedores, la revolución se hace pagando en efectivo. Pero ningún ajuste parece suficiente para reunir los 2.275 millones de dólares de distintos bonos de PDVSA que vencen entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Mucho menos para los 22.500 millones de dólares que deberá abonar el año que viene por servicios de la deuda.

Los antecedentes inmediatos son poco promisorios. Aprovechando los 30 días de gracia que tenía, el Gobierno aún no pagó varios vencimientos de las últimas semanas que son por montos ostensiblemente menores. Además, los pronósticos se vuelven especialmente sombríos cuando se analiza la salud de la economía venezolana. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB cerrará este año con una caída del 12%, y en 2018 caerá otro 6%, acumulando un escalofriante derrumbe del 46,6% en cuatro años. A pesar de la fuerte contracción, la inflación sigue imparable y se espera que llegue a 652% para fines de 2017. Un salto en el precio del petróleo, lo único que podría aliviar este cuadro crítico, parece muy poco probable.

El default, cada vez más cerca

“Las reservas internacionales, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), se ubicaban el día 17 de octubre en 9.981 millones de dólares, incluyendo un supuesto cargamento de 649 kilos de oro que entraron el 13 de este mes. Las cifras suministradas por el BCV son escasas y poco confiables, y nuestros cálculos estiman que, del total, casi el 84% estaría representado por oro monetario. En cualquier caso, el monto de reservas operativas es crítico”, afirmó Ali Cárdenas, profesor de economía de la Universidad Católica Andrés Bello.

Los escasos recursos líquidos con los que cuenta el BCV podrían alcanzarle para pagar los vencimientos de las próximas semanas. El punto es el enorme costo social que eso supondría para los venezolanos. “Pareciera que el Gobierno está en condiciones de cumplir con sus obligaciones en lo que resta del año, pero a expensas de una caída brutal en las importaciones y de un importante racionamiento del consumo que alcanza sobre todo a los estratos de ingresos más bajos, los cuales han crecido de manera importante estos últimos años”, explicó Natan Lederman, profesor de economía de la Universidad Metropolitana.

La relación viene siendo directa en los últimos tiempos. En la misma medida en que aumenta el pago de intereses de la deuda disminuyen las importaciones de bienes de consumo masivo, que cayeron casi un 30% en el último año y un 76% respecto de 2012, cuando estuvieron en su punto más alto. Eso se expresa automáticamente en un incremento de la escasez y del desabastecimiento, ya que como consecuencia de la destrucción del aparato productivo, Venezuela importa prácticamente todo lo que consume. No obstante, la mayoría de los expertos son pesimistas respecto de que el país pueda asumir los compromisos de 2018. “El riesgo de impago podría materializarse en los próximos doce meses”, dijo el economista David Ceccato, experto en finanzas.

“Las opciones del gobierno son cada vez más reducidas. Particularmente luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos para emitir nueva deuda, lo que limitó la posibilidad de realizar hacer roll over o lograr algún tipo de nuevo financiamiento externo”.

Es cierto que la cotización de los bonos venezolanos no ha caído tanto como sería esperable para un país que atraviesa una situación financiera tan delicada, lo que revela la relativa confianza del mercado en un gobierno que, más allá de sus diatribas, pagó siempre sus deudas con los acreedores externos. Pero este esquema se volvió insostenible.

“Podríamos estar frente a la posibilidad de un default sobre la base de un mundo donde no habrá mayores retaliaciones económicas contra Venezuela, porque es un país en emergencia humanitaria. En esas condiciones no creo que vaya a haber embargos si deja de pagar y obliga a realizar una reestructuración financiera”, dijo Alexander Guerrero, consultor en economía y finanzas. De todos modos, tampoco sería un camino fácil. “Tendríamos fondos buitre que no van a tener miramientos y van a exigir que se les pague el 100% del capital. Son las complicaciones que puede haber”, precisó.

Cárdenas sostuvo que el chavismo procurará estirar lo más posible este estado de cosas, pero que tarde o temprano tendrá que declararse en cesación de pagos y realizar una reestructuración de su deuda. “En mi opinión el Gobierno hará lo imposible para cancelar los compromisos a corto plazo, aunque lo haga con cierto retraso. Seguirá tratando de evitar el default con la banca internacional a costa de incrementarlo con los proveedores y con la nación en general. Buscará dilatar al máximo lo que es una realidad inexorable: la necesidad de una urgente renegociación de la deuda, tanto interna como externa, y de acudir a la asistencia del FMI en un plan de rescate económico de considerable magnitud, con un terrible costo político para el gobierno actual en términos de los ajustes macroeconómicos a los que el Fondo condicionará su ayuda”.

La única esperanza que tiene el régimen de seguir un camino alternativo está puesta en sus dos grandes aliados internacionales, Rusia y China. Son dos de sus principales acreedores y desde hace tiempo se han mostrado dispuestos a financiarlo a cambio de petróleo o de quedarse con parte de sus empresas energéticas. La petrolera rusa Rosneft le transfirió a PDVSA un total de 6.000 millones de dólares hasta agosto pasado en concepto de adelantos por la compra de crudo.

“Se ha especulado acerca de una negociación de un par de refinerías venezolanas, Amuay y Cardón, con China y Rusia, cuyos recursos podrían ser empleados para cancelar deuda. Adicionalmente, se ha comentado que PDVSA ha estado recomprando bonos de su deuda con China”, dijo Lederman. Sin embargo, es probable que ni siquiera esta vía sea suficiente para sortear los desafíos financieros de 2018.

Un colapso económico que no se detiene

Si a Venezuela se le está haciendo imposible pagar sus deudas es porque su economía implosionó y desde hace tiempo es totalmente incapaz de generar recursos propios. Un país que año a año destruye riqueza en vez de crearla es completamente inviable. Pero el régimen no parece dispuesto a ningún replanteo.

“La principal causa de la crisis es el modelo económico que la administración chavista ha tratado de imponer en el país desde 1998 —dijo Cárdenas—. El resultado ha sido la sistemática destrucción del aparato productivo nacional, la distorsión de todos los mecanismos de mercado con los controles de precios, salarios y tipo de cambio, y el desorden fiscal y monetario más flagrante y criminal que sociedad occidental alguna jamás haya implementado. Esto ha desembocado en los niveles de inflación, déficit público y recesión que estamos sufriendo. Este gobierno no cambiará voluntariamente el modelo. De hecho, continúa negando sus efectos y se reafirma en las políticas equivocadas todos los días”.

En ningún lugar se ve tan claramente el efecto de las políticas chavistas como en PDVSA, que fue históricamente la principal fuente de recursos del país. De ser una empresa estatal, pero controlada por una burocracia autónoma y calificada, pasó a manejarse con una lógica parasitaria que la fue corroyendo de a poco. “Venezuela ha reducido su producción de petróleo en más de un millón de barriles diarios en los últimos años. La inversión petrolera ha sido nula por décadas. La recuperación de la industria a sus capacidades de producción históricas requerirá de inversiones considerables y tomará tiempo, aparte de una voluntad política de hacerlo, que es obvio este gobierno no tiene”, agregó Cárdenas.

No hay de dónde tomarse para pensar que la economía venezolana podría llegar a mejorar en los próximos meses. Todas las señales que da el Estado van en el sentido de reafirmar el rumbo que lo llevó al desastre. “Cada vez nos sorprendemos más. No tanto del carácter disfuncional de las políticas económicas del gobierno, sino de los niveles de tolerancia de la sociedad frente a la destrucción total de las condiciones básicas para la subsistencia. Pienso por ejemplo en los 26 millones de habitantes de Corea del Norte y en los 12 millones de Cuba, por ejemplo. Me aterra imaginar que podamos alcanzar ese punto”, señaló Lederman.

Todos los analistas coinciden: para salir del profundo pozo en el que está, el país necesita un cambio político de gran envergadura. Y, sobre todo, mucho tiempo. “Para que Venezuela pueda mejorar es necesario un nuevo gobierno con credibilidad ante la comunidad internacional; la ayuda de los organismos multilaterales, que permitan la aplicación de un programa de ajustes gradual; un cambio de 180 grados en la orientación de la política económica; y estabilidad políticosocial. Si no se dan estas cuatro condiciones, la crisis tenderá a agravarse indefinidamente”, concluyó Ceccato.