Estrenos del 24 y 31 quedan en la historia… la inflación no deja

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A pocas semanas de iniciar la época más bonita del año, ya los venezolanos comienzan a sacar sus cuentas. La inflación y escasez parecen empañar las festividades. Comprar la ropa nueva para los niños y el aclamado “niños jesus” es ahora una odisea de titanes. Pues con el sueldo mínimo que percibe un trabajador, lamentablemente “no alcanza”.

Adry Perdomo/ Venezuela Al Día

Tanto vendedores como consumidores saben que el año no está muy bueno. Comprar una camisa y un pantalón equivale a guardar un mes de trabajo completo, sin gastar ni un bolívar. Ni hablar de adquirir un par de zapatos, pues su valor sobrepasa incluso 3 salarios mínimos.

Los precios varían según el modelo. Un pantalón de dama puede costar Bs. 180.000 y Bs. 250.000. Mientras que el de caballeros puede incluso tener un valor de hasta Bs. 400.000. Para los más pequeños los precios son iguales, un jean para niños de 5 años puede tener un valor de Bs. 100.000 y Bs.150.000.

Las camisas tanto para dama como de caballeros tiene su alto costo. Una franela de caballero “sencilla” puede costar incluso Bs. 250.000 (dependiendo del modelo y marca). Mientras que una blusa sencilla de dama puede costar entre Bs. 90.000 y Bs. 200.000.

“Precios inflados para diciembre”

Los precios que han colocado los comerciantes no se quedarán así. Pues a medida que se acerca diciembre, se eleva el valor de la ropa, juguetes y zapatos. “Los precios no se mantienen, porque todo sube cada día, lo que hoy puede costar Bs. 100.000 mañana vale Bs. 200.000. No hay control de nada”, reseñó un comerciante.

Para este año, las ventas no han sido buenas. Pues según refieren los comerciantes, las personas están enfocadas en comprar alimentos que comprar ropa o juguetes. Lo que parece indicar, que para las navidades 2017 el niño Jesús podría venir “flaco y sin nada”.

“Las ventas bajan de manera significativa, en años anteriores se vendía fácilmente. Ahora si logras vender algo es un milagro” expresó una vendedora. Las navidades cada vez se ven más empañadas y los “estrenos y juguetes” podrían incluso quedar a un lado para los venezolanos en vista de la severa crisis económica.