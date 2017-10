Avioneta chocó con dos vehículos en Florida

Parece salido de una película o serie de TV, pero lo cierto es que en Florida una avioneta chocó contra dos coches tras tocar tierra de forma violenta y precipitada en una calle residencial de San Petersburgo.

De acuerdo con las primeras versiones la aeronave al parecer se quedó sin combustible pues el piloto, Manuel Izquierdo, previamente había llamado a un aeropuerto cercano para comunicarles que le quedaba poco combustible.

Según los informes policiales, (y aunque usted no lo crea) ni el piloto, ni el otro pasajero a bordo de la avioneta, ni las tres personas que se encontraban dentro de los vehículos resultaron heridos de gravedad y sobrevivieron al siniestro. Izquierdo y Ronald Bizick, que se encontraba dentro del avión, afortunadamente, ya salieron del hospital.

Plane hit 2 vehicles. @StPeteFR took 3 to the hospital but no serious injuries pic.twitter.com/L7TeVQsTpV

— St. Pete Police (@StPetePD) October 18, 2017