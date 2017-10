Lo bueno del mega fraude, por Julián Martínez Santana

Lo bueno del mega fraude es que el régimen destruyó todavía más su imagen internacional. Hasta podríamos decir que este resultado es mejor que haber ganado más gobernaciones para la oposición. De haber obtenido diecisiete estados habría parecido que el CNE no es tan corrupto como el gobierno. Pero, en parte por suerte, el gobierno chavista hizo lo de siempre. Eso permitió que la “victoria” del Psuv pasara a ser un chiste grotesco: El mundo sabe que internamente la dictadura de Maduro goza de muy poca popularidad (como la mayoría de las autocracias), de ahí que para Canadá, Francia, Estados Unidos, la Unión Europea, etc., el resultado de estas regionales sea francamente dudoso. Y por mucho que la risa cínica de Jorge Rodríguez compita con la de Diosdado, muy pocos se creen el cuento del resurgimiento del chavismo.

El problema es que la MUD tampoco está en su mejor momento (ese lo dejó escapar cambiando la calle por unas predecibles elecciones de gobernadores). Ángel Oropeza, un hombre inteligente e informado, ha dicho que ahora la oposición irá a las elecciones de alcaldes porque si no “el gobierno se saldrá con la suya”. De nuevo el error de la MUD es no oír al pueblo, razonando a través de una falacia; el argumento de Oropeza presupone que si no vamos a elecciones regionales no podremos después quejarnos ni hacer nada. Es algo así como decirnos: “cómete esto porque si no te quedas sin comer”, lo cual supondría -y aquí está la falacia- que no nos queda otro remedio, que estamos obligados a jugar el juego de la perversidad. Sin embargo, ¿qué otra opción hay? La misma que antes: seguir exigiendo la salida de Maduro. Mantener un solo camino que lleve a la salida del chavismo en el poder. Movilizarnos para dejar claro adentro y afuera que lo que queremos es que se acabe esta pesadilla. La pregunta de nuestro clamor no es por unas elecciones con el inefable CNE, nuestra pregunta es ¿hasta cuándo? Nuestro grito no es “¡Queremos elegir alcaldes!”, nuestro grito es “¡Fuera, Maduro, fuera!”

Por supuesto que una vez que la MUD cae en el juego y acepta unas elecciones con estos impresentables, lo más sensato es salir a apoyarlos. Pero que nos vengan con el cuento de que no hay más remedio porque si no el gobierno se sale con la suya, es un lamentable artilugio que olvida la protesta, la canalización de una fuerza, un avance enérgico que puso asfalto, heridos, presos, humillados y muertos; y que ahora se siente indignado por la opción electoral en una dictadura, cosa que es en sí misma una contradicción del tamaño de una catedral.

Pero volviendo al mega fraude -y ya que lo que terminó ocurriendo fueron estas elecciones asquerosas- digamos que dentro de lo malo salimos ganando (lo que no justifica haber abandonado la calle). Claro que da rabia e indignación los atropellos y los abusos del régimen durante el fraude electoral; pero ahora, a una semana del evento, si usted ha estado atento a las noticias internacionales, verá que el asunto tiene mucho de victoria, porque más que nunca el país necesita de la ayuda y la presión internacional.