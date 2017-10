Exdefensora “chavista” se solidariza con Andrés Velásquez y le lanza a la MUD

By

La ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, perteneciente al grupo de chavistas que desertó del proyecto madurista y ha realizado duras críticas al régimen, manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter se solidarizo con al ex candidato por el estado Bolívar, Andrés Velásquez.

“¿Son ideas mías o @ AndresVelasqz está luchando solo con sus seguidores? ¿Y las vocerías autorizadas opositoras?”, se preguntó la Ramírez.

Ramírez se pregunto donde estaba la dirigencia de la oposición que han dejado solo en la lucha por hacer justicia al ex candidato Andrés Velásquez.

Y es que no solo para la ex afecta al régimen, las elecciones regionales han evidenciado el malestar ciudadano contra la dirigencia política en general sino la descarada manera en el que régimen ha orquestado de los mayores fraudes comiciales, en unos resultados cada vez más dudosos incluso para la comunidad internacional, este es el caso denunciado por el ex candidato Andrés Velásquez quien ha mostrado pruebas del fraude en esta entidad.

Nicolás Maduro le ordeno en plena rueda de prensa declarar a Justo Noguera Pietri, quien precisamente se encuentra en la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos por colaborar con el deterioro de la democracia en Venezuela.