Elecciones legislativas en Argentina enfrenta a Macri y al kirchnerismo

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina es una de las dos cámaras que forman el Congreso del país, en el que se eligen un total de 257 diputados que representan al pueblo por un período de 4 años. En esta oportunidad un total de 24 bancas en el Senado y 127 diputados en la cámara serán renovados.

El presidente argentino Mauricio Macri enfrentará mañana la prueba de las elecciones legislativas de medio mandato, que se prevé reforzarán su coalición en el Congreso y permitirán a la ex mandataria Cristina Kirchner conseguir un escaño en el Senado.

La coalición de centroderecha Cambiemos, en el gobierno desde diciembre de 2015, no dispone de una mayoría relativa, cuenta con 87 de 254 diputados y 15 de 72 en el Senado, pero ha logrado gobernar mediante alianzas puntuales.

El mandato de los 127 diputados nacionales que se escogerán es de 4 años y el de los 24 senadores nacionales es de 6 años. En este último, las 8 provincias que votarán son: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Luis, San Juan y Santa Cruz.

En la provincia de Buenos Aires, con 40% del electorado, se teme la victoria de Cristina Fernández, aunque no logró capitalizar, por el descontento de los argentinos, cuyo poder adquisitivo está afectado por una inflación y que el gobierno de Macri no ha podido contener. Fernández tiene casi seguro un escaño en la Cámara Alta, pese que en los sondeos es superada por el ex ministro de Educación Esteban Bulrich.

Finalmente cerca de 106.000 efectivos de seguridad garantizarán a los argentinos la seguridad durante las votaciones. Se implantará además un “protocolo de actuación especial” para amenazas de bomba.

Vía: France24