Durante el 2017 han muerto 264 neonatos en Anzoátegui

La salud del venezolano ha venido disminuyendo con el pasar de los años y es que el gobierno de Nicolás Maduro no ha podido controlar la escasez de medicamentos en el país y su única excusa es echarle la culpa a las sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a los líderes del chavismo que según ellos aseguran que es el motivo por la cual no han llegando los medicamentos que habían solicitados para ayudar al sector de la salud que tiene en alarma a todos los ciudadanos que mucho que caminen no logran encontrar cualquier medicamento.

Redacción Venezuela Al Día

El secretario de Organización del colegio anzoatiguense, Humberto Omaña, que agrupa a los galenos de la entidad, dijo que la alta tasa de mortalidad infantil en el estado está vinculada con la crisis económica.

Las principales causas de las muertes de los recién nacidos en la entidad son la desnutrición, la escasez de medicamentos y los irregulares controles maternos, dejando una cifra de al menos 264 neonatos fallecidos en lo que va de año en el estado afirma Omaña.

Según esas estadísticas en septiembre se registró la mayor cantidad de fallecimientos en el hospital Luis Razetti de Barcelona, pues allí perecieron infantes en un lapso de 30 días.

La revisión de estos datos permite estimar que diariamente, al menos un bebé muere en ese principal centro asistencial.

“Observamos madres mal alimentadas que tienen bebés prematuros y vulnerables a procesos infecciosos por su debilidad inmunológica”.

Comentó que los embarazos en adolescentes también se han incrementado, muchos en condiciones precarias, lo cual trae como consecuencias niños con un peso menor a dos kilos y medio.

“La prematuriedad es un riesgo para los recién nacidos, pues son propensos a contraer alguna infección, y los antibióticos no se consiguen”.

Denunció que según un estudio realizado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el área de Neonatología del centro asistencial capitalino se encuentran dos bacterias.

“Existen dos bacterias multiresistentes: una es la Klebsiella pneumoniae y la otra es Escherichia coli, las cuales deben ser atacadas con la combinación de antibióticos, pero lamentablemente estos medicamentos no se consiguen”.

Aseguró que al servicio de Neonatología deben realizarle constantes operativos de aseo y mantenimiento, pero eso no se cumple.

Solicitud

La diputada a la Asamblea Nacional Oneida Guaipe pidió que se haga una investigación con respecto a la desviación de medicamentos desde la dirección de Salud Pública en la entidad.

“Hace 18 años existía un programa materno infantil a través del cual dotaban de medicamentos, leche y Lactovisoy a las embarazadas, lo cual ayudaba a una mejor salud de los neonatos”, acotó.

